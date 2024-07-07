Упертый дед: почему Байден настойчиво отказывается складывать полномочия

Европу залихорадило одновременно с Соединенными Штатами. Трудно определить, где — в Старом или Новом Свете — та первая костяшка домино, которая начала складывать весь этот карточный домик либеральных русофобов.
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