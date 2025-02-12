Путин впервые поговорил с новым президентом Сирии Ахмедом Шараа

Президент России Владимир Путин впервые провел телефонный разговор с главой переходного периода Сирии Ахмедом Шараа, в ходе которого выразил поддержку новому руководству страны и пожелал успехов в решении задач на благо сирийского народа.
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