Запад развернул новую информационно-психологическую операцию против России

александр петров Я вот одного не могу понять. Почему всё это дерьмо появляется в "тырнете" и не блокируется нашими спецами?? В Китае эту проблему решили на раз!!

slava axmetov Что так напали на Евича.Человек воюет,делится боевым опытом,как очевидец и участник событий высказал свое мнение.Теперь что,положить ему в карман гранату и посадить в самолет.