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Запад развернул новую информационно-психологическую операцию против России

Запад развернул новую информационно-психологическую операцию против России

На фоне активных усилий Минобороны России под руководством нового министра Андрея Белоусова по налаживанию работы ВПК и решению проблем в зоне СВО, Запад во главе с США начал новую волну информационно-психологических операций, нацеленных на подрыв доверия российского общества к своему военно-политическому руководству.

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Комментарии
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александр петров
Я вот одного не могу понять. Почему всё это дерьмо появляется в &quot;тырнете&quot; и не блокируется нашими спецами?? В Китае эту проблему решили на раз!!
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3 час.
slava axmetov
Что так напали на Евича.Человек воюет,делится боевым опытом,как очевидец и участник событий высказал свое мнение.Теперь что,положить ему в карман гранату и посадить в самолет.
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1 час.
Betahon
Понятно, что лучший ответ на развязанную Западом информационно-психологическую атаку-победные шаги Красной Армии на фронте и тылу, утилизация пятой колонны и басмачей внутри страны! Но нельзя забывать и о контрпропаганде, в мощный кулак которой собрать лучших специалистов страны!
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1 час.

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