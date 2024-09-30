Опасная комета приближается к Земле: что нас ждет и как подготовиться к событию? Ольга ВайленкоВ октябре 2024 года на небе можно будет наблюдать редкое астрономическое явление — приближение кометы, которую не видели более 80 тысяч лет.
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