Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Зеленский объявит войну Китаю? Что будет в случае атаки ВСУ на парад 9 мая

Зеленский объявит войну Китаю? Что будет в случае атаки ВСУ на парад 9 мая

NEWS.ru Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что ВСУ могут нанести удар по параду Победы в Москве.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
А чего мелочиться. Англию утопить и достаточно. Остальные окопаются.
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6 час.
Морис Едроп
Наведение дальнобойных ракет на Москву возможно только американцами, а это означает прямое нападение США на Россию
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2 час.
Алексей Медведев
И если бы не избыточный гуманизм и доброта ВВ, то давно этой фашисткой нечестии не было бы. А ожидать от этой твари можно чего угодно!!!
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1 час.
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