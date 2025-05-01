NEWS.ru Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что ВСУ могут нанести удар по параду Победы в Москве.
Зеленский объявит войну Китаю? Что будет в случае атаки ВСУ на парад 9 мая
Комментарии
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alik3456 Джексон
А чего мелочиться. Англию утопить и достаточно. Остальные окопаются.
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6 час.
Морис Едроп
Наведение дальнобойных ракет на Москву возможно только американцами, а это означает прямое нападение США на Россию
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2 час.
Алексей Медведев
И если бы не избыточный гуманизм и доброта ВВ, то давно этой фашисткой нечестии не было бы. А ожидать от этой твари можно чего угодно!!!
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1 час.
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