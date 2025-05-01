Зеленский объявит войну Китаю? Что будет в случае атаки ВСУ на парад 9 мая

Наведение дальнобойных ракет на Москву возможно только американцами, а это означает прямое нападение США на Россию

Алексей Медведев

И если бы не избыточный гуманизм и доброта ВВ, то давно этой фашисткой нечестии не было бы. А ожидать от этой твари можно чего угодно!!!