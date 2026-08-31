Наводнение в Гранд-Каньоне оставило без вести пропавшими 15 человек

Внезапное наводнение в национальном парке Гранд-Каньон привело к исчезновению примерно 15 человек. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на Службу национальных парков США (NPS).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВС В ФСБ заявили, чт...
- ХЛ Москвичка лишилас...
- N Число раненых при...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым