В больнице после ракетного удара по Севастополю остается один ребенок

В больнице Москвы находится один ребенок, пострадавший после атаки ВСУ в Севастополе 23 июня. Ребенок лежит в НИИ детской хирургии и травматологии, врачи отмечают положительную динамику, сообщила РИА Новости заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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