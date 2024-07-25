В больнице после ракетного удара по Севастополю остается один ребенок

В больнице Москвы находится один ребенок, пострадавший после атаки ВСУ в Севастополе 23 июня. Ребенок лежит в НИИ детской хирургии и травматологии, врачи отмечают положительную динамику, сообщила РИА Новости заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.