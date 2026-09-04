Россия жестко ответит Норвегии на захват судна «Профессор Молчанов» в Баренцбурге. Подобными выходками страны НАТО демонстрируют свое бессилие перед РФ.
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