Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ludmila alechshenko (Koroleva)
    Сволочь, а он не хочет помочь детям Донбасса?Гасли представил ...
  • Evgeniy LeV
    Гасли-гасли...  и погасли!  ДБ!Гасли представил ...
  • Сергей Рузманов
    На хрена ты извинялся, слабак? За то, как они гнобят наших спортсменов, меньше чем мерзавцами их не стоит называтьТренер мужской сб...

Бородавко о том, что производитель перчаток разорвал контракт с Большуновым: «Есть уверенность, что с экипировкой у Саши все будет нормально»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал новость о том, что немецкий производитель перчаток Kinetixx разорвал контракт с Александром Большуновым.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх