БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 278 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Сэм
    Им надо возвращаться под крыло России, а в другом случае их просто сожрёт чужое государство. Притом неважно какое так...У Казахстана не п...
  • Татьяна
    Президент на международном уровне специалист. А внутри страны да с таким правительством ему тяжело. не успевает.Запрет экспорта б...
  • Татьяна
    Какая же она глупая эта Каллас.  Тупая. Помогли ей влезть на трон Эстонии, а сама она не знает что делать. Выживает н...ЭСТОНИЯ ТОПНУЛА Н...

Президент-уголовник: долгожданное амплуа Зеленского

Президент-уголовник: долгожданное амплуа Зеленского

Договоров не будет, только капитуляция На третий год специальной военной операции возникает вопрос – почему с уголовными статьями Зеленскому и его клики тянули до мая 2024 года?Что должен был совершить еще киевский режим, чтобы силовики ДНР, наконец, очнулись?В начале мая справедливость восторжествовала, и МВД Донецкой Народной Республики объявило пока еще действующего президента Украины в уголовный розыск.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх