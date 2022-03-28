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Попова: В мире более 300 биолабораторий США

Попова: В мире более 300 биолабораторий США

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в понедельник, 28 марта, в ходе выступления на ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика Покровского сообщила о том, что по всему миру расположены более 300 биолабораторий США.

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