Попова: В мире более 300 биолабораторий США

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в понедельник, 28 марта, в ходе выступления на ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика Покровского сообщила о том, что по всему миру расположены более 300 биолабораторий США.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в понедельник, 28 марта, в ходе выступления на ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика Покровского сообщила о том, что по всему миру расположены более 300 биолабораторий США.
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