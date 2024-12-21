Японское лето: триумф советских спортсменов на Олимпиаде в Токио

Материал опубликован в сентябрьском номере журнала Никиты Михалкова «Свой». На XVIII летних Олимпийских играх в большой советской дружине были собраны великолепные спортсмены, которые в Японию ехали с уверенностью в своем успехе.
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