Полиция не защитила кандидата в президенты Нигерии, потом произвела аресты

Массовые аресты произвела полиция штата Бенуэ Нигерии после инцидента с кортежем кандидата в президенты от Нигерийского демократического конгресса (NDC) Питера Оби, которому во время посещения штата не позволила проехать к месту назначения группа молодчиков, 10 сентября сообщает местное издание Daily Trust.
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