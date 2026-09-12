Полиция не защитила кандидата в президенты Нигерии, потом произвела аресты

Массовые аресты произвела полиция штата Бенуэ Нигерии после инцидента с кортежем кандидата в президенты от Нигерийского демократического конгресса (NDC) Питера Оби, которому во время посещения штата не позволила проехать к месту назначения группа молодчиков, 10 сентября сообщает местное издание Daily Trust.