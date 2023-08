CD Project RED подробнее рассказала об особенностях Cyberpunk 2077: Phantom Liberty; авторы Factorio выкатили первые детали DLC Space Age; в Homeworld 3 добавят кооперативный режим с roguelite-элементами; создатели королевской битвы Off the Grid представили игровой процесс; Little Nightmares III можно будет покупать вскладчину на двоих; появился трейлер «убийцы Genshin Impact» .