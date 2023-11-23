Элита ушла, остались только генетические рабы: военком ВСУ рассказал о неполноценности украинцев Ирэн ОрлонскаяПредставитель Территориальных центров комплектования и социальной поддержки Юрий Семчук вызвал широкий резонанс своим заявлением о возможном привлечении «генетических рабов» в Вооруженные Силы Украины.
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