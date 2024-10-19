Этого товара скоро не будет – полки опустеют: новые неприятные сюрпризы для потребителя в октябре-ноябре Ольга БезродняяСкоро полки магазинов могут опустеть из-за стремительного роста цен и запрета на ввоз ряда товаров.
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