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Тульские новости

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Павел Веселов рассказал про именной участок голосования «Тульский Кремль»

Павел Веселов рассказал про именной участок голосования «Тульский Кремль»

По словам Веселова, на участке оформлена фотозона, подготовлена музыкальная программа и исторические выставки, а так же организована автограф-сессия тульского писателя-краеведа Сергея Гусева.

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