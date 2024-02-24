Единственный вид, в котором должны быть недружественные беспилотники у наших границ. Сбитый шиитскими повстанцами «Жнец» (MQ-9 Reaper) в Ираке, январь 2024 года.
Нужно и нам сбивать иностранные беспилотники
Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Правда это или нет, но после этого разговора наши войска не сбивают американские беспилотники. А вот наши корабли, при корректировке этих беспилотников уничтожают.
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5 час.
Семен Семеныч
Корректировка с БПЛА другого БПЛА не считается незаконной пока первый не вошел в воздушное пространство России. Поэтому мы не имеем права его сбивать. А вот создать условия при которых он рухнет сам, это возможно.
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3 час.
СЕ
Сергей ЕВ
Хуситы молодцы
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2 час.
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