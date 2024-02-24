Нужно и нам сбивать иностранные беспилотники

Правда это или нет, но после этого разговора наши войска не сбивают американские беспилотники. А вот наши корабли, при корректировке этих беспилотников уничтожают.

Семен Семеныч

Корректировка с БПЛА другого БПЛА не считается незаконной пока первый не вошел в воздушное пространство России. Поэтому мы не имеем права его сбивать. А вот создать условия при которых он рухнет сам, это возможно.