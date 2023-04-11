⚡XBOX GAME PASS ULTIMATE 1 Месяц + ПРОДЛЕНИЕ⚡

⚡ТОВАР НЕ ДЛЯ ПЕРЕПРОДАЖИ⚡ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ ПОКУПКИ⚡ ➡️ Активация: Redeem.microsoft.com ➡️ Тип продукта: Цифровой ключ (25-значный код, распространяется методом цифровой дистрибьюции и не имеет коробок или дисков) ➡️ Регион активации: GLOBAL (EU+USA+SEA) (если ваш регион отличается, то нужно сменить регион на (EU+USA+SEA) и активировать продукт через ВПН (EU+USA+SEA), потом можно вернуть обратно!) ➡️ Игровые платформы: ПК/XBOX Данная подписка ПОДХОДИТ для продления подписок на НОВОЙ или СТАРОЙ учетной записи при условии, что у вас нет активных подписок.