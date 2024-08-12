Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Перебор с алкоголем стал причиной зеленой крови у китайского пациента

Перебор с алкоголем стал причиной зеленой крови у китайского пациента

В китайском городе Шэньчжэнь врачи обнаружили у пациента позеленевшую кровь. 36-летний мужчина по имени Чэнь обратился за помощью, после того, как его кожа и глаза пожелтели, а жизненные силы и энергия значительно ослабли.

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