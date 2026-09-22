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"От встреч мы никогда не отказывались": стало известно, когда пройдут переговоры Рубио и Лаврова

"От встреч мы никогда не отказывались": стало известно, когда пройдут переговоры Рубио и Лаврова

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио ожидается 23 сентября в Нью-Йорке.

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