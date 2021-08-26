Новые требования к тонировке автомобиля Лидия ОрловаПредседатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов направил обращение главам МВД и Минтранса с просьбой пересмотреть и установить новые требования ГОСТ для тонировки стекол в автомобилях.