В Санкт-Петербурге прошла XXXIII Всероссийская благотворительная акция МВД России «Милосердие белых ночей»

Ежегодно, начиная с 1991 года, МВД России проводит благотворительную акцию «Милосердие белых ночей», посвященную сотрудникам МВД России, погибшим при исполнении служебных обязанностей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- По материалам следователей ГУ МВД России по Челябинской области осуждены организаторы незаконной миграции
- В госпитале имени Вишневского участником СВО вручили жилищные сертификаты и госнаграды
- Разведчики добровольческого отряда «Тигр» испытали в районах проведения СВО новый БпЛА, разработанный на одном из предприятий Приморского края
Свежие комментарии