Диетолог Стародубова: яйца и авокадо помогут похудеть

Греческий йогурт стоит включать в свой рацион питания, чтобы похудеть. Об этом kp.ru рассказала диетолог, заместитель директора по научной и лечебной работе ФГБУН "Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии", доктор медицинских наук Антонина Стародубова.