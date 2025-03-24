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Диетолог Стародубова: яйца и авокадо помогут похудеть

Диетолог Стародубова: яйца и авокадо помогут похудеть

Греческий йогурт стоит включать в свой рацион питания, чтобы похудеть. Об этом kp.ru рассказала диетолог, заместитель директора по научной и лечебной работе ФГБУН "Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии", доктор медицинских наук Антонина Стародубова.

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