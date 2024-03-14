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Суд отправил участников ячейки РДК* в Санкт-Петербурге в СИЗО до 27 апреля

Суд отправил участников ячейки РДК* в Санкт-Петербурге в СИЗО до 27 апреля

В Петербурге арестовали трех задержанных участников ячейки «Русского добровольческого корпуса»*. Соответствующее решение принял Дзержинский суд города в четверг, 14 марта, передает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

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