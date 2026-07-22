В Челнах задержали мужчину, выращивавшего марихуану в гараже для продажи

В Набережных Челнах задержали мужчину, который выращивал марихуану в своем гараже для продажи. Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, полицейские во время профилактического мероприятия «Мак» поймали 38-летнего мужчину, у которого при досмотре обнаружили 13 свертков с каннабисом общей массой 13,29 граммов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии