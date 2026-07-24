На набережной озера Кабан в Казани высадят рекордные 586 деревьев

На набережной озера Нижний Кабан в Казани продолжается благоустройство участка вдоль улицы Марджани. В рамках работ специалисты уже высадили 304 дерева, а в ближайший месяц планируют посадить еще 282 крупномера.
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