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ГТРК Татарстан

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На набережной озера Кабан в Казани высадят рекордные 586 деревьев

На набережной озера Кабан в Казани высадят рекордные 586 деревьев

На набережной озера Нижний Кабан в Казани продолжается благоустройство участка вдоль улицы Марджани. В рамках работ специалисты уже высадили 304 дерева, а в ближайший месяц планируют посадить еще 282 крупномера.

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