18-летний итальянский пилот Антонелли заменит Хэмилтона в «Мерседесе»

Андреа Кими Антонелли станет пилотом команды «Формулы-1» «Мерседес» в сезоне-2025. 18-летний итальянец заменит семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона, который по окончании текущего сезона перейдет в «Феррари».
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