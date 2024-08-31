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Журнал о бизнесе и инвестициях

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18-летний итальянский пилот Антонелли заменит Хэмилтона в «Мерседесе»

Андреа Кими Антонелли станет пилотом команды «Формулы-1» «Мерседес» в сезоне-2025. 18-летний итальянец заменит семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона, который по окончании текущего сезона перейдет в «Феррари».

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