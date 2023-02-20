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Дорогу – альтернативу Чуйскому тракту отремонтируют на Алтае. Зачем она нужна?

Дорогу – альтернативу Чуйскому тракту отремонтируют на Алтае. Зачем она нужна?

Дорогу – альтернативу Чуйскому тракту отремонтируют на Алтае. Зачем она нужна? Речь идёт об отрезке опорной сети, соединяющем сёла Троицкое и Целинное Дорогу Троицкое – Целинное, ведущую к знаменитому курорту Шерегеш, отремонтируют в Алтайском крае.

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