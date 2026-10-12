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17 октября Архангельская областная научная библиотека проведёт акцию «День с писателем»

17 октября Архангельская областная научная библиотека проведёт акцию «День с писателем»

Мероприятие приурочено к 200-летию со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина.Цели акции — популяризация лучших образцов российской и региональной литературы, укрепление престижа библиотек и развитие читательской культуры жителей Архангельской области.

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