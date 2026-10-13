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Царьград

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Tenet заработал 39 млрд рублей в сентябре и вошёл в топ-3

Tenet заработал 39 млрд рублей в сентябре и вошёл в топ-3

В сентябре 2026 года выручка Tenet от продаж новых легковых автомобилей в России достигла почти 39 млрд рублей, что позволило бренду занять третье место по обороту после Lada и Haval.

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