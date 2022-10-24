Международная книжная ярмарка пройдёт в Шардже со 2 по 13 ноября

41-я ежегодная Международная книжная выставка-ярмарка в Шардже по традиции пройдёт в Экспоцентре. Под темой «Распространяя слово» выступят 129 авторов, интеллектуалов и экспертов из 57 стран, которые за 12 дней работы проведут 1047 мероприятий.