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Международная книжная ярмарка пройдёт в Шардже со 2 по 13 ноября

Международная книжная ярмарка пройдёт в Шардже со 2 по 13 ноября

41-я ежегодная Международная книжная выставка-ярмарка в Шардже по традиции пройдёт в Экспоцентре. Под темой «Распространяя слово» выступят 129 авторов, интеллектуалов и экспертов из 57 стран, которые за 12 дней работы проведут 1047 мероприятий.

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