Царьград

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В Новосибирской области идёт вакцинация от клещевого энцефалита

В Новосибирской области идёт вакцинация от клещевого энцефалита

В Новосибирской области идёт активная подготовка к началу сезоны активности клещей, сообщил в понедельник, 28 февраля, в ходе оперативного совещания в правительстве региона глава территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

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