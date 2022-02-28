В Новосибирской области идёт вакцинация от клещевого энцефалита

В Новосибирской области идёт активная подготовка к началу сезоны активности клещей, сообщил в понедельник, 28 февраля, в ходе оперативного совещания в правительстве региона глава территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.
В Новосибирской области идёт активная подготовка к началу сезоны активности клещей, сообщил в понедельник, 28 февраля, в ходе оперативного совещания в правительстве региона глава территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.
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