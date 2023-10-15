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Тренер ФК "Кубань" Евсеев признался, что получает предложения о работе только от команд-аутсайдеров

Тренер ФК "Кубань" Евсеев признался, что получает предложения о работе только от команд-аутсайдеров

Накануне ФК "Кубань" обыграла "Торпедо" со счётом 2:1 в матче 14-го тура Первой лиги.Главный тренер ФК "Кубань" Вадим Евсеев, комментируя итоги встречи с "Торпедо", отметил, что был приглашён в стан "жёлто-зелёных", чтобы решить проблемы клуба и вывести его на первое место.

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