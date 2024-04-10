Фиксация убытков: Почему Запад внезапно согласился на раздел Украины?

Как может закончиться СВО, если оно началось из-за отказа Байдена и НАТО выполнить ультиматум Путина-уйти из Восточной Европы? Вот когда два условия, изложенные в его ультиматуме Байден и НАТО выполнят (1. Украина без НАТО и 2. НАТО вэк на 1997 год), тогда Россия с легким сердем сбросит гирю Украины, оставив себе те 4 области, заявленные в Конституции.

Natalija Osminina

"Но после Крокуса...,это как?" - Предлагаете России воевать напрямую с США и всем НАТОй? Они же Крокус устроили. Хотели, правда, сделать теракт на Шамана а-ля Норд-Вест с сотнями заложников. И планировали это "ястребы войны США- под руководством Нуланд (оплачивала корпорация Буризма) совместно с Киевом. Но похоже сами амеры их вычислили, теракт предотвратили (чтобы не обострять отношения с Россией), Нуланд убрали и Россию предупредили. Но знамя Нуланд подхватили их соратники МИ6 (они и теракт на Северных потоках вместе делали) и быстренько на коленке сляпали Крокус. Конечно, не Норд Ост, но удар очень болезненный. Этот теракт- предупреждение Путину, что если тот не отдаст Украину, теракты будут продолжаться. МИ6 будет делать теракты и в самой России, и на подчиненной России территории Украины, если Россия решит освобождать Украину дальше. И не важно, будет ли Киев-не будет существовать. За землю Украины сцепились в смертельной схватке Трамп и Байден. На стороне Трампа еще и Лондон. И планы по прибрании к руками ресурсов Украины они вынашивали 8 лет. Предлагаете России за Украину воевать со всеми Коллективным Западом?