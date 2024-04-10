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Фиксация убытков: Почему Запад внезапно согласился на раздел Украины?

Фиксация убытков: Почему Запад внезапно согласился на раздел Украины?

  Минувшие выходные были ознаменованы весьма любопытными новостями из стана нашего противника, коим в большей степени является не Украина сама по себе, а тот самый коллективный Запад, который и стравил между собой две части русского народа.

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Комментарии
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Владимир Тихомиров
Компромиссы и капитуляция..? Да это просто взаимоисключающие штуки! И ежели бы первые были нам необходимы,то и СВО уже сейчас и закончилась. Но после Крокуса...,это как?
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31 мин.
Natalija Osminina
Как может закончиться СВО, если оно началось из-за отказа Байдена и НАТО выполнить ультиматум Путина-уйти из Восточной Европы? Вот когда два условия, изложенные в его ультиматуме Байден и НАТО выполнят (1. Украина без НАТО и 2. НАТО вэк на 1997 год), тогда Россия с легким сердем сбросит гирю Украины, оставив себе те 4 области, заявленные в Конституции.
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14 мин.
Natalija Osminina
&quot;Но после Крокуса...,это как?&quot; - Предлагаете  России воевать напрямую с США и  всем НАТОй? Они же Крокус устроили.  Хотели, правда, сделать теракт на Шамана а-ля Норд-Вест с  сотнями заложников. И планировали это &quot;ястребы войны США- под руководством Нуланд (оплачивала корпорация Буризма) совместно с Киевом. Но  похоже сами амеры  их вычислили,  теракт предотвратили (чтобы не обострять отношения с Россией), Нуланд убрали и Россию предупредили. Но знамя Нуланд подхватили  их соратники МИ6 (они и теракт на Северных потоках вместе делали) и быстренько на коленке сляпали Крокус. Конечно, не Норд Ост, но удар очень болезненный. Этот теракт- предупреждение Путину, что если тот не отдаст Украину, теракты будут продолжаться. МИ6 будет делать теракты  и  в самой России, и на подчиненной России территории Украины, если Россия решит освобождать Украину дальше. И не важно, будет ли Киев-не будет существовать. За землю Украины сцепились в смертельной схватке Трамп и Байден. На стороне Трампа еще и Лондон. И планы по прибрании к руками ресурсов Украины они вынашивали 8 лет. Предлагаете России за Украину воевать со всеми Коллективным Западом?
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4 мин.

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