«Бизнес-журнал» скоро будет доступен в англоязычном формате

«Бизнес-журнал» начал большую работу по созданию мультиязычных версий своего сайта. На текущий момент веб-ресурс адаптирован для пользователей, владеющих английским языкомНаше издание не ограничивает предоставление информационного контента русскоязычными версиями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии