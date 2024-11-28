Глава Ленинского округа проверила содержание придомовых территорий

Глава Ленинского округа Светлана Колотовкина вместе с представителями управляющих организаций проверила, как в районе справляются с содержанием придомовых территорий после сильного снегопада и в условиях большого перепада температур.
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