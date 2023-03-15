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Антонов: Россия расценивает действия американского беспилотника как враждебные

Антонов: Россия расценивает действия американского беспилотника как враждебные

Американские беспилотники, летавшие рядом с российскими границами, ведут сбор разведывательных данных, которые впоследствии используются Украиной для нанесения ударов по территории страны, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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