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Царьград

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Военный из Оренбуржья Виктор Цицер встал на коньки после ампутации ноги

Военный из Оренбуржья Виктор Цицер встал на коньки после ампутации ноги

Военнослужащий и народный герой Оренбуржья Виктор Цицер встал на коньки после того, как ему ампутировали ногу.

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Комментарии
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Амара Карпова
МОЛОДЕЦ👍❤️🙏
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