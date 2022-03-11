Горшков о том, что Кубок Первого канала пройдет одновременно с чемпионатом мира: «Случайно это или нет? Это вопрос из категории «догадайтесь сами»

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков рассказал о сроках проведения Кубка Первого канала.

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