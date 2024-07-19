Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о планах по ужесточению контроля за нелегальной миграцией. По его словам, в нижнюю палату парламента поступило 25 законопроектов, направленных на регулирование этой сферы, из которых 23 были внесены депутатами.