Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о планах по ужесточению контроля за нелегальной миграцией. По его словам, в нижнюю палату парламента поступило 25 законопроектов, направленных на регулирование этой сферы, из которых 23 были внесены депутатами.
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