Плавающий беспилотник для очистки портов от мусора появился в России

В России создали плавающий беспилотник для очистки портов от мусора. Новую технологию представили на XI Восточном экономическом форуме на острове Русский во Владивостоке.
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