Украинские военные на Херсонском направлении жалуются на возросшее количество ударов управляемыми бомбами ФАБ-500 с УМПК

Российские ВКС все чаще применяют по позициям ВСУ управляемые бомбы с УМПК (Унифицированный модуль планирования и коррекции), свободнопадающие бомбы из арсенала российской боевой авиации фактически исчезли, что очень не нравится военным ВСУ.