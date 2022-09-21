Курс валют НБМ на 21 сентября

Молдавский лей немного укрепился по отношению к доллару, но еще больше ослабел по отношению к евро. В частности, за день он отыграл у американской валюты 0,54 бана, но уступил единой европейской валюте еще почти два с половиной бана, передает Noi.
Молдавский лей немного укрепился по отношению к доллару, но еще больше ослабел по отношению к евро. В частности, за день он отыграл у американской валюты 0,54 бана, но уступил единой европейской валюте еще почти два с половиной бана, передает Noi.
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