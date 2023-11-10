Новосибирская область представила опыт развития агрокомплекса на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана

Казахстан – один из основных партнёров нашей области. В товарной структуре экспорта в Республику преобладают продовольственные товары: злаки, мясо, молочная и мукомольно-крупяная продукция, готовые продукты из зерна и злаков, кондитерские изделия, безалкогольные напитки и др.
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