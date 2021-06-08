Заброшенное здание колхоза Коммунар выставлено на продажу

Заброшенное здание колхоза Коммунар выставлено на продажу

Заброшенное здание несуществующего уже колхоза "Коммунар" в Новоникольске выставили на продажу. Двухэтажное административное здание, построенное в 1968 году, можно купить за пять миллионов рублей, сообщает ИА UssurMedia.

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