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В театрах Москвы в августе: мюзикл, балет, драма и комедия... и даже лекция!

В театрах Москвы в августе: мюзикл, балет, драма и комедия... и даже лекция!

Московские театральные площадки, в последний месяц лета, полны интересных мероприятий Гастромюзикл «Москва слезам не верит» предоставлено Пресс-службойПервый в России гастрономический мюзикл «Москва слезам не верит» позволяет взглянуть на популярный жанр с нового ракурса: комбинация музыкального шоу бродвейского качества с авторским ужином и светской атмосферой обещает подарить посетителям уникальный  опыт.

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