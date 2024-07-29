В театрах Москвы в августе: мюзикл, балет, драма и комедия... и даже лекция!

Московские театральные площадки, в последний месяц лета, полны интересных мероприятий Гастромюзикл «Москва слезам не верит» предоставлено Пресс-службойПервый в России гастрономический мюзикл «Москва слезам не верит» позволяет взглянуть на популярный жанр с нового ракурса: комбинация музыкального шоу бродвейского качества с авторским ужином и светской атмосферой обещает подарить посетителям уникальный опыт.
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