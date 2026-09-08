Университет в Киеве собрал студентов на улице во время тревоги

8 сентября Киевский университет собрал студентов на стадионе во время воздушной тревоги. Частично мероприятие продолжалось, несмотря на призыв укрыться.
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