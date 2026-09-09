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Пелльманн: в ФРГ сокращают социальные расходы ради финансирования обороны

Пелльманн: в ФРГ сокращают социальные расходы ради финансирования обороны

Урезая социальные расходы и перераспределяя средства в пользу оборонного сектора, власти Германии следуют курсу «пушки вместо масла», заявил сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге (парламент ФРГ) Зерен Пелльманн, выступая в бундестаге в ходе дебатов по проекту федерального бюджета Германии на 2027 год, 9 сентября сообщает РИА Новости.

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