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  • Регина Толстоброва
    Ну вот и хорошо, а  то все  только на наших наговаривали. а оказывается сами  что творят.Норвежцев наконец...
  • Михаил Васильев
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ФСБ подключается, дана команда. Основная задача - тотальный разгром диаспор

ФСБ подключается, дана команда. Основная задача - тотальный разгром диаспор

Ряд СМИ сообщили о том, что на самом верху идёт подготовка силовиками ряда последовательных мероприятий в отношении нелегальных мигрантов.

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Комментарии
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Alex Nемо
Дай то Бог. Пока только слова, чтобы успокоить народ. А дел не видно. Депортировали (за счёт бюджета России, то есть русских) за год ажно 9 тысяч уродов-преступников, а ввезли 900 тысяч! Какая-то странная борьба по факту получается.
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14 час.
Владимир Елкин
Посмотрим....время покажет, есть ли у нас достойная власть!
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14 час.
Михаил Васильев
И христопродавцы!
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14 мин.
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