ФСБ подключается, дана команда. Основная задача - тотальный разгром диаспор

Alex Nемо

Дай то Бог. Пока только слова, чтобы успокоить народ. А дел не видно. Депортировали (за счёт бюджета России, то есть русских) за год ажно 9 тысяч уродов-преступников, а ввезли 900 тысяч! Какая-то странная борьба по факту получается.