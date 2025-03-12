Ряд СМИ сообщили о том, что на самом верху идёт подготовка силовиками ряда последовательных мероприятий в отношении нелегальных мигрантов.
ФСБ подключается, дана команда. Основная задача - тотальный разгром диаспор
Комментарии
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Alex Nемо
Дай то Бог. Пока только слова, чтобы успокоить народ. А дел не видно. Депортировали (за счёт бюджета России, то есть русских) за год ажно 9 тысяч уродов-преступников, а ввезли 900 тысяч! Какая-то странная борьба по факту получается.
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14 час.
Владимир Елкин
Посмотрим....время покажет, есть ли у нас достойная власть!
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14 час.
Михаил Васильев
И христопродавцы!
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14 мин.
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